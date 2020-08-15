В центре Челябинска велосипедист пробил головой стекло авто и сбежал

В Челябинске велосипедист влетел в иномарку головой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром в пятницу, 14 августа, на автодороге по улице Блюхера. Видео курьезного ДТП опубликовал telegram-канал Mash.

Ролик, снятый на видеорегистратор, демонстрирует, как мужчина на велосипеде на скорости врезается в остановившийся перед ним на запрещающий сигнал светофора автомобиль Datsun. Удар оказался настолько сильным, что велосипедиста подбрасывает, и он влетает головой в заднее стекло иномарки.

Сразу после этого мужчина хватает своего двухколесного коня и спешно ретируется с места ДТП, оставив хозяину автомобиля вмятины на корпусе машины и зияющую дыру вместо заднего стекла.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о произошедшем подтвердили. Сейчас полиция устанавливает личность виновника аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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