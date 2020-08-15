Еще четверо южноуральцев с COVID-19 скончались

В Челябинской области сохраняются стабильные показатели смертности больных коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 15 августа в регионе подтверждены 13 221 случай заболевания COVID-19 (+ 79 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

Больных COVID-19 – 3416 человек.

За прошедшие сутки выписаны 246 человек. Всего 9460 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19 – пациент 47 лет. Причинами смерти 85-летней женщины стали атеросклеротический кардиосклероз и гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий). У 83-летнего южноуральца ковид сопутствовал атеросклеротическому аортальному стенозу и гипертрофия миокарда (ковид сопутствующий). 63-летний пациент страдал сахарным диабетом и постинфарктным кардиосклерозом (ковид сопутствующий).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.08.20

В центре Челябинска велосипедист пробил головой стекло авто и сбежал. / Эксперты опровергли вину водителя, столкнувшегося с бывшим вице-губернатором Челябинской области. / Завершено следствие в отношении директоров двух уральских заводов, обвиняемых в крупных хищениях. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»