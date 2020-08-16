На Южном Урале сохраняется стабильный рост заболеваемости COVID-19

В Челябинской области сохраняется стабильный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 16 августа в регионе подтверждены 13 299 случаев заболевания COVID-19 (+ 78 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

Больных COVID-19 – 3456 человек.

За прошедшие сутки выписаны 34 человека. Всего 9494 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

️За прошедшие сутки умерло 4 человека. 71-летний пациент страдал постинфарктным кардиосклерозом и гипертонической болезнью (ковид сопутствующий). У южноуральца 82 лет врачи диагностировали ишемическую кардиомиопатии и атеросклероз (ковид сопутствующий). 92-летняя женщина скончалась от острого инфаркта миокарда (ковид сопутствующий). У 68-летней пациентки были рак и гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий).

Всего с начала пандемии умерло 307 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.08.20

«Все поправимо»: Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белорусии. / «Надо связаться с Путиным»: Лукашенко обвинил в протестах внешнего врага, который может угрожать и Москве. / Российские учителя требуют сделать вакцинацию от COVID-19 добровольной. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»