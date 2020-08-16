На Южном Урале сохраняется стабильный рост заболеваемости COVID-19

В Челябинской области сохраняется стабильный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 16 августа в регионе подтверждены 13 299 случаев заболевания COVID-19 (+ 78 новых подтверждений ко вчерашнему дню).
Больных COVID-19 – 3456 человек.
За прошедшие сутки выписаны 34 человека. Всего 9494 пациента выздоровели и выписаны из больниц.
️За прошедшие сутки умерло 4 человека. 71-летний пациент страдал постинфарктным кардиосклерозом и гипертонической болезнью (ковид сопутствующий). У южноуральца 82 лет врачи диагностировали ишемическую кардиомиопатии и атеросклероз (ковид сопутствующий). 92-летняя женщина скончалась от острого инфаркта миокарда (ковид сопутствующий). У 68-летней пациентки были рак и гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий).
Всего с начала пандемии умерло 307 человек.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 15.08.20
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