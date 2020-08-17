Челябинцы требуют включить дорожную компанию в реестр недобросовестных поставщиков

На Южном Урале вновь зафиксировали рост заболевших коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, в областном центре второй раз провалилось покрытие на новой дороге, которую в этом году ремонтировал, а после – пытался залатать подрядчик «Нижавтодорстрой».

Эксперты организации назвали отношение компании к реализации нацпроекта на Южном Урале «бракодельством» и просят городские власти строго наказать недобросовестную компанию, заставив переделать работы в рамках гарантийных обязательств. Общественники предложили мэрии провести внеплановую проверку на всех участках, которые ремонтировал «Нижавтодорстрой», более того – внести подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

Представители движения неоднократно заявляли, что последствия халатного подхода компании из Нижнего Новгорода к реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут фатальными. В итоге подрядчик, который после череды громких скандалов дал публичное обещание строго следить за качеством работ, самоустранился и фактически бросил свои объекты на произвол судьбы, утверждают общественники.

Яркий пример – улица Городская. «Не так давно мы провели совместный выезд с представителями подрядчика. Отправились сразу же на улицу Городская, которую «Нижавтодорстрой» ремонтировал в 2020 году. Поводом стала огромная заплатка: новое покрытие просуществовало недолго, очень быстро на нем образовался провал. На вопрос о том, почему пришлось латать свежую дорогу, подрядчик развел руками. Публично пообещал разобраться в вопросе и привести объект в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние. Что мы увидели в результате? Участок на Городской снова провалился, им никто не занимался, и, судя по отношению компании к нацпроекту, заниматься не собирается», – заявил эксперт общественного движения. И это лишь один из множества примеров, подчеркнул он.

«На сегодняшний день абсолютное большинство дорог, отремонтированных компанией «Нижавтодорстрой» по нацпроекту, разрушается. В том числе – новые объекты 2020 года. Так, на пересечении улиц Свободы и Коммуны также обнаружен глубокий сквозной провал и признаки разрушения нового асфальта. Эту дорогу «Нижавтодорстрой» ремонтировал в 2019 году. Как и улицу Сони Кривой, где уже появилась глубокая яма. Неподалеку, напротив адреса ул. Свободы, 77, дорожное полотно просело и между полосами движения образовалась «волна» из асфальта», – перечисляют общественники.

Кроме того, появилась опасная колея на перекрестке Российской-Ленина, из-за неправильных уклонов полосы на улицах Российская и Городская затапливаются. «Все это ожидаемые последствия халатного подхода, за который «Нижавтодорстрой» до сих пор не понес никакого наказания», – подчеркивают в организации. При этом печально зарекомендовавший себя еще в 2019 году подрядчик выполняет работы и в рамках нового контракта по реализации нацпроекта. «А это значит, что задача, поставленная президентом РФ в качестве одного из приоритетных векторов развития, рискует обернуться провалом из-за одного исполнителя», – делают вывод общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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