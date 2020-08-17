Власти Челябинска признали: в городе полно велосипедистов и роллеров. И решили пойти им навстречу

В Челябинске меняется отношение к горожанам, ведущим активный образ жизни: если до сих пор любители роликов, самокатов и велосипедов должны были сами искать места, где покататься, то теперь власти решили пойти на встречу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подрядчикам дано поручение отказаться от мелкой тротуарной плитки и от любой плитки с фасками, передвигаться по которым на роликах и самокатах некомфортно. Поэтому теперь в любые общественные пространства должны мостить только средней и крупной тротуарной плиткой без фаски.

Кроме того, чиновники, которые еще весной утверждали, что в городе нет запроса на велодорожки, развернулись на 180 градусов и признали: «Челябинцы любят кататься на велосипедах и делают это вопреки всем препятствиям».

Более того, городское управление архитектуры приступило к разработке городской велоинфраструктуры и предлагает челябинцам присоединиться к этому процессу: «Мы связались с консалтинговой компанией КБ Стрелка, и их специалисты разработали телеграм-бота – @urban_bike_bot. С помощью него вы можете поделиться своими идеями по развитию городской велосипедной среды. Все ответы челябинцев будут поступать прямо к нам, в управление архитектуры».

Горожане уже заявили: ни в коем случае нельзя делать вело-пешеходные дорожки – потоки нужно разделять. По крайней мере, до тех пор, пока в правилах дорожного движения и других нормативных актах не будут четко прописаны права и обязанности всех участников движения в таких зонах. В данный момент никаких правил не существует, и кто прав, кто виноват в спорных ситуациях, не понятно.

Кстати, ПДД запрещают передвижение на велосипеде по тротуару (исключение только для велосипедистов до 14 лет и тех, кто по веской причине не может ехать по проезжей части), но подавляющее большинство этот запрет игнорирует. Видимо, потому, что ездить по челябинским дорогам просто страшно. И, похоже, в ГИБДД считают это веской причиной, так как за езду по тротуару пока никого не оштрафовали.

И даже на Кировке, где передвижение на велосипеде запрещено по решению городских властей, случаи привлечения к ответственности единичны. А теперь там собираются еще сделать велопарковки, как бы приглашая велосипедистов нарушить запрет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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