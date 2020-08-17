И снова четверо умерших: минздрав Челябинской области сообщил свежие данные по коронавирусу

Минздрав Челябинской области сообщил еще четверых скончавшихся от коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», непосредственно от инфекции умер 65-летний мужчина. У остальных СOVID-19 обозначен как сопутствующее заболевание. Так официальной причиной смерти 56-летней и 69-лтеней женщин стали сахарный диабет и гипертония, у 80-летнего мужчины – злокачественное новообразование.

За сутки в регионе подтверждено 75 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии в Челябинской области выявлены 13 тысяч 374 зараженных. 312 из них умерли (непосредственно от ковида – 101).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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