Южноуральцы обвинили медиков в смерти сына от коронавируса

Родственники скончавшегося от COVID-19 южноуральца считают, что мужчину поздно начали лечить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родители 47-летнего жителя поселка Межозерный (Верхнеуральский район) готовят обращение в министерство здравоохранения Челябинской области с требованием провести проверку медиков, слишком поздно, по их мнению, начавших лечение мужчины от коронавирусной инфекции.

Мужчина умер 14 июля больнице №2 Магнитогорска. Его родственники уверены, что трагедии можно было избежать, если бы медики начали своевременное лечение.

«Мы живем в шахтерском городском поселении Межозерный. В результате «оптимизации» из медицины вместо полноценной больницы с разными врачами здесь осталась только поликлиника с терапевтами-пенсионерами, – цитирует Znak.com мать южноуральца. – Узких специалистов нет вообще, оборудования никакого. Сын работал начальником участка на ГОКе. Всегда очень внимательно относился к своему здоровью: ходил везде только в маске и перчатках, на предприятии регулярно у них брали мазки на коронавирус, у него тесты были отрицательные. Уже после того, как на ГОКе была вспышка «ковида», у сына и его жены поднялась температура. Скорую у нас вызвать невозможно, поэтому в поликлинике им сказали приходить своими ногами и вставать на прием в очередь. Терапевт осмотрела, не увидела ничего страшного и отправила их домой».

Неделю супруги лечились дома. Жене стало лучше, а состояние мужчины не менялось. Южноуралец снова пошел в поликлинику, откуда его направили в Верхнеуральск на рентген, который оказался безрезультатным, а потом уже на «скорой» в Магнитогорск, где ему сделали КТ. После этого определили диагноз: Д-бактериальная двусторонняя пневмония.

При этом отправили мужчину лечиться по месту жительства, но родственники настояли, чтобы его положили в стационар больницы №2 Магнитогорска. Но там он встретил совершеннейшее равнодушие со стороны медиков, сетуют родители. Лишь после того, как южноуральцу стало плохо, и родственники позвонили на «горячую линию» регионального минздрава, пациента навестили завотделением и реаниматолог и приняли решение о переводе его в реанимацию.

Только тогда у мужчины взяли анализ на коронавирус. Результат оказался положительным. В реанимации южноуральцу два раза переливали плазму, ввели в искусственную кому, подключили к ИВЛ, лечили сильными препаратами. Но это не помогло, и через неделю пребывания в реанимации мужчина скончался.

Теперь родственники южноуральца готовят обращение в министерство здравоохранения Челябинской области, чтобы выяснить, все ли сделали медики для спасения их сына.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.08.20

И снова четверо умерших: минздрав Челябинской области сообщил свежие данные по коронавирусу. / Власти Челябинска признали: в городе полно велосипедистов и роллеров. И решили пойти им навстречу. / Челябинцы требуют включить дорожную компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»