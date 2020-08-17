Власти Южного Урала рассказали об итогах ЕГЭ-2020

В Челябинской области подведены итоги экзаменационной кампании ЕГЭ-2020.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, в регионе завершился период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), основной период которого проводился с 29 июня по 25 июля, дополнительный – с 3 по 8 августа.

На участие в ЕГЭ было зарегистрировано более 16 тысяч участников, фактически приняли участие 14 тысяч выпускников.

«В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции не проводилась государственная итоговая аттестация выпускников, а результаты ЕГЭ им нужны были только для поступления в высшие учебные заведения, поэтому число участников сократилось, – пояснили в минобранауки. – Выпускники последнюю четверть не посещали школу и готовились к экзаменам самостоятельно, это отчасти пошло им на пользу: школьники смогли сконцентрироваться на поставленной цели и готовились только к тем предметам, которые они выбрали для сдачи ЕГЭ».

В целом участники сдали ЕГЭ на уровне прошлых лет. В этом году общее число стобалльников составило 168 человек, из них уникальных – 155, 300-балльник – один, 200-балльников – 11.

Напомним, в Челябинской области на 100 баллов ЕГЭ сдали: по русскому языку – 66 выпускников, химии – 25, по информатике и ИКТ – 24, литературе – 18, профильной математике – 16, физике – 9, истории – 8, географии – 2.

Челябинск, Виктор Елисеев

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