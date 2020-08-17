Прокуратура Челябинской области открыла «горячую линию» для жалоб на школьные поборы

Прокуратурой Челябинской области организована «горячая линия» по проблемам принудительного сбора средств с родителей учащихся.

Как напомнили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, требования руководства образовательных организаций к сдаче денег в фонд школы, класса или группы в детском саду являются незаконными.

«С целью пресечения неправомерных действий должностных лиц образовательных организаций по сбору денежных средств с родителей учащихся, в прокуратуре области с 09:00 до 18:00 работает «горячая линия» по телефону: (351) 239-21-07, на которую можно сообщить о неправомерных действиях работников образовательных организаций», – рассказали в надзорном ведомстве.

Поступившая на телефон «горячей линии» информация будет проверена, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, по вопросам нарушения прав на бесплатность образования южноуральцы могут направить обращение через интернет-приемную, размещенную на официальном сайте прокуратуры области.

В обращении, помимо обязательных реквизитов, необходимо указать наименование образовательной организации, в которой осуществляется принудительный сбор средств, кем производятся поборы, контактный телефон заявителя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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