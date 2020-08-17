В Челябинской области смягчили приговор офицеру полиции, допустившему служебный подлог

В Челябинской области смягчили приговор офицеру полиции, позволившему сотруднику ФСИН избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском областном суде, заместителем начальника полиции отдела МВД России по Верхнеуральскому району Данияр Кудабаев в ночь на 18 января 2020 года в Верхнеуральске отдал незаконный приказ сотрудникам ОГИБДД, вследствие которого заместитель начальника ФКУ Т ГУФСИН России по Челябинской области избежал административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии опьянения.

«Кудабаев допустил проведение медицинского освидетельствования иного лица, дав указание сотрудникам дорожно-постовой службы не препятствовать этому», – пояснили в ведомстве.

22 июня 2020 года Верхнеуральский районный суд Челябинской области признал Кудабаева виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в указанных органах, сроком на 3 года.

Сторона защиты настаивала на отмене приговора и оправдании Кудабаева. Прокурор просил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката и осужденного, приговор оставить без изменения.

Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Данияра Кудабаева, изменил приговор, признав неустановленным одно из таких последствий преступных действий осужденного, как нарушение прав и законных интересов организаций. В связи с этим исключил данное общественно опасное последствие из приговора и смягчил наказание, назначив Кудабаеву штраф в размере 70 тысяч рублей. В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу, но может быть обжалован в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Челябинск, Павел Зварзин

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