В Миассе школьница погибла, упав из окна пятиэтажки

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти 8-летней девочки в результате падения из окна квартиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 14 августа в больнице Миасса скончалась 8-летняя девочка, доставленная ранее с травмами, характерными для падения с высоты.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, девочка, оставшись без внимания взрослых, выпала через москитную сетку из открытого окна квартиры, расположенной на 5 этаже жилого дома.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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