Полиция накрыла в Каслях «завод» по производству контрафактного алкоголя

В Челябинской области полицейские задержали банду бутлегеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, оперативники управления уголовного розыска регионального полицейского главка при силовой поддержке сотрудников СОБР областного управления Росгвардии задержали группу южноуральцев, занимавшихся нелегальным производством и сбытом немаркированной алкогольной продукции в Каслях.

Бутлегеры изготавливали напитки высокой градусности в кустарных условиях с использованием подручных средств. Производство осуществлялось в арендованных складских помещениях. Здесь же и хранилась подготовленная для реализации продукция.

В ходе проведенного обыска стражи порядка изъяли более 2 тысяч 300 бутылок готовых к продаже напитков известных наименований и почти 15 тысяч литров спирта.

Главным следственным управлением областного главка МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого пунктом «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Подозреваемым в незаконном обороте алкогольной продукции мужчинам 39 и 28 лет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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