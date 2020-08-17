Обновления не ждите: в трех районах Челябинска истекают полномочия глав

В двух районах Челябинска в течение недели должны появиться новые главы. На самом деле обновления не предвидится.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинской городской Думе, полномочия глав Калининского, Ленинского и Центрального районов истекают и сейчас проводятся конкурсы на замещение этих должностей.

В Калининском районе на кресло главы претендует действующий руководитель Сергей Колесник и его заместитель

В Калининском районе в конкурсе примут участие действующий глава Сергей Колесник и одна из трех его заместителей Ирина Матвеева. Исход этого «спора» очевиден.

В Ленинском районе у действующего главы Александра Орла, тоже не желающего выпускать из рук бразды правления, оппонентов побольше, хотя эта конкуренция тоже представляется лишь видимостью. В конкурсе участвуют депутат гордумы Виталий Родионов, начальник отдела благоустройства Ленинского района Сергей Евдокимов, заместитель начальника по финансовым вопросам МКУ «ЦОДОО» по Тракторозаводскому району Челябинска Евгений Янушкевич.

Свои программы конкурсной комиссии все претенденты представят к концу текущей недели.

18 августа участников конкурса на должность главы определять в Центральном районе.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.08.20

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