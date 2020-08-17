На Южном Урале женщина погибла во время свадьбы

В Миассе женщина выпала с балкона ресторана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в минувшие выходные в ресторане, расположенном на территории горнолыжного центра «Солнечная долина» в Миассе.

В это время здесь проходили свадебные торжества. 47-летняя гостья упала с балкона второго этажа комплекса, облокотившись спиной на перила. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту несчастного случая.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.08.20

ИЦК: В Свердловской области коронавирусом переболели 0,5% населения. / Обновления не ждите: в трех районах Челябинска истекают полномочия глав. / Полиция накрыла в Каслях «завод» по производству контрафактного алкоголя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»