Эксперты раскритиковали планы по возведению небоскреба в центре Челябинска

Эксперты с изрядным скепсисом отозвались о планах по строительству в центре Челябинска небоскреба.

Напомним, ранее стало известно о планах одной из строительных компаний возвести на берегу реку Миасс 55-этажное здание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Челябинска Наталья Котова уже подписала распоряжение о подготовке документации по планировке территории в границах улицы Братьев Кашириных, береговой полосы реки Миасс, Российской, Труда и Береговой в Калининском и Центральном районах города. Инициатором подготовки выступила компания «Трест «Магнитострой», принадлежащая предпринимателю Олегу Лакницкому.

Разумеется, ни о каком проекте здания пока речи не идет. Однако информация об общей идее застройщиком не скрывается. Недалеко от недостроя, в который превратился конгрессно-выставочный центр «Крылья» планируется возведение 55-этажного небоскреба с подземной парковкой. В здании будут размещены офисы и апартаменты класса «люкс».

Между тем, уверенности в том, что проект будет реализован, а не превратится в очередной недострой, у челябинцев практически нет.

«Может быть, это и могло смотреться красиво, но, мне кажется, вероятность реализации подобного проекта близка к нулю, – рассуждает эксперт по развитию городского хозяйства ков Гуревич. – Стоимость его будет достаточно высока, явно не меньше 1 тысячи долларов за квадратный метр. А сегодня у нас недвижимость стоит вдвое дешевле, так что строительство такого здания просто не окупится. Вспомните, чем закончилась история с конгресс-холлом «Крылья».

К тому же, здесь есть еще один нюанс. Строить небоскреб планируют в пойме реки Миасс, а река – это единственный коридор для продувания центра Челябинска. И как бы небоскреб не перегородил этот воздушный коридор, что неблагоприятно скажется на экологической ситуации в городе».

Высказывают сомнения в экономической целесообразности проекта многие горожане. И действительно, на фоне системного кризиса, усугубленного режимом ограничений из-за COVID-19, потребность в офисной недвижимости падает. Тем более что многие работодатели в достаточной мере оценили возможности работы специалистов на «удаленке». Поэтому уже сейчас ощущается серьезный избыток офисной недвижимости в городе. При этом новый проект будет ощутимо дороже уже реализованных, и где застройщик намерен найти покупателей или арендаторов на площади в центре города – большой вопрос.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.08.20

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