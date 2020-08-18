В Челябинской области полиция накрыла гараж с контрафактными сигаретами на 6,5 миллионов рублей

В Карталах сотрудники полиции изъяли немаркированную табачную продукцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела полиции «Карталинский» задержали 35-летнего южноуральца, развернувшего нелегальную торговлю табачными изделиями.

В гараже частного дома, принадлежащего мужчине, оперативники обнаружили более 44 тысяч пачек сигарет различных наименований без акцизных марок общей стоимостью около 6,5 миллионов рублей.

Установлено, что изъятую табачную продукцию южноуралец намеревался сбыть через розничные торговые точки, расположенные на территории города Карталы.

Следствием МО МВД России «Карталинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные в крупном размере).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, организовавших изготовление и сбыт.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.08.20

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