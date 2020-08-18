Южноуральский минздрав снова сообщает о смерти 4 ковидных больных

Минздрав Челябинской области сообщил о смерти еще четверых зараженных коронавирусом. Согласно официальным данным, все они скончались от хронических заболеваний, COVID-19 стал сопутствующей инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной смерти женщин 57 и 75 лет стал сахарный диабет, у первой ситуация была осложнена ретинопатией, у второй – хронической почечной недостаточностью. Проблемы с почками стали роковыми и для 90-летнего южноуральца – он страдал хроническим пиелонефритом. 70-летний мужчина скончался от хронической обструктивной болезни лёгких,

В течение 18 августа в Челябинской области подтверждены 74 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии выявлены 13 тысяч 448 инфицированных. 316 из них скончались.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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