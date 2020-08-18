Берут немного, но часто: на Южном Урале выросло число взяточников

В Челябинской области за первое полугодие 2020 года выявлены 506 преступлений коррупционной направленности, это на 9,5% больше, чем в прошлом году.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, рост достигнут за счет увеличения выявленных фактов получения или дачи взятки, присвоения и растраты, коммерческого подкупа.

В целом, зафиксировано 173 факта мздоимства. Общая сумма взяток

14 млн 130 тысч рублей. Средняя сумма взятки – свыше 81 тысячи рублей.

Общий ущерб, причиненный преступлениями коррупционной направленности, превышает 178 млн рублей.

На сегодняшний день до направления дела в суд, а также сумма добровольно погашенного ущерба составляет 4,4 млн. Стоимость имущества, на которое судами по ходатайству следствия наложен арест, – 148 млн 144 тыс рублей.

Таким образом, 14% ущерба (или около 25 млн рублей) не имеет перспективы для возмещения.

За первые 6 месяцев текущего года суды Челябинской области рассмотрели 122 уголовных дела в отношении 134 лиц о преступлениях коррупционной направленности. Вынесены приговоры в отношении 1 должностного лица органов исполнительной власти, 5 глав муниципальных образований и местных администраций, 2 должностных лиц правоохранительных органов.

Челябинск, Павел Зварзин

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