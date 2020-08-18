Завершено следствие в отношении экс-мэра Челябинска Тефтелева

Дело бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева передают в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в СК РФ, расследование уголовного дела в отношении экс-градоначальника завершено. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2015 – 2019 годах обвиняемый вместе с подельником получил частями взятку на сумму 2,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

В ходе расследования уголовного дела было арестовано имущество Тефтелева на сумму более 60 млн рублей.

Экс-чиновник вину признал и заключил досудебное соглашение, в связи с этим уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с этим уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», – сообщили в СК РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 18.08.20

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