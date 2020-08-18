В Челябинске на пешеходном переходе сбили детей 8 и 12 лет.
Как сообщили РИА «Новый День» в городской ГИБДД, инцидент произошел сегодня днем напротив дома №29 на улице Салавата Юлаева. 64-летний водитель Hyundai Sonata не пропустил мальчиков, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Детей с сотрясением мозга госпитализировали в областную больницу: у старшего дополнительного диагностирована тупая травма живота, у младшего возможен перелом ноги.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 18.08.20
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