В Челябинске на пешеходном переходе сбили детей

В Челябинске на пешеходном переходе сбили детей 8 и 12 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской ГИБДД, инцидент произошел сегодня днем напротив дома №29 на улице Салавата Юлаева. 64-летний водитель Hyundai Sonata не пропустил мальчиков, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Детей с сотрясением мозга госпитализировали в областную больницу: у старшего дополнительного диагностирована тупая травма живота, у младшего возможен перелом ноги.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 18.08.20

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