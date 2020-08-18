Суровый уральский парень похитил бросившую его девушку и уволок в лес

Житель Челябинской области похитил возлюбленную, отправившую его в отставку.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Курганской области, 8-летней парень жил вместе со своей девушкой в Щучьем. В начале лета подруга заявила, что между ними все кончено. Южноуралец расставаться с ней не захотел и буквально поволок ее к себе домой: «Угрожая применением физической силы и убийством, он потащил возлюбленную в сторону автомобильной трассы «Иртыш». Останавливаясь в лесу для сна, парень привязывал девушку к себе ремнем, чтобы та не смогла сбежать», – рассказали в ведомстве.

Добравшись на попутке до Челябинска, он решил передохнуть на одной из улиц и уснул, в это время девушке удалось сбежать, и она обратилась за помощью к местным жителям.

Похитителя задержали, он свою вину признал. Уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья) передано в суд.

Челябинск, Павел Зварзин

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