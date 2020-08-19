А что с метро? Осенью Челябинская агломерация получит общую схему движения общественного транспорта

Процесс разработки транспортной схемы для Челябинской агломерации вышел на финишную прямую.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине ноября этого года схема движения общественного транспорта будет готова. Об этом сообщил представитель разработчика Николай Горяев.

По словам ученого, именно этот документ должен лечь в основу дальнейшего развития транспортной инфраструктуры Челябинска и соседних муниципалитетов, причем при формировании этой инфраструктуры будут учитываться, прежде всего, интересы общественного транспорта.

Кроме того, представитель разработчика уверен, что при формировании транспортной составляющей стратегии социально-экономического развития Челябинска до 2035 года городским властям необходимо исходить из агломерационного видения. Иначе эта часть стратегии может оказаться далекой от реальности. «Ежедневно 25% копейчан приезжает в Челябинск, – привел пример Николай Горяев. – Из Сосновского района, с западного побережья Шершней приезжает 50% жителей. Это суточная миграция, и ее нельзя не учитывать».

Наконец, в новой стратегии городские власти должны ясно сформулировать отношение к метро. «По предыдущим стратегиям складывалось впечатление, что их авторы старались попросту забыть о том, что в Челябинске строится метро. Но необходимо высказать четкую позицию. Работая над транспортной схемой, мы, конечно, обсуждали эту проблему. И пришли к выводу, что метро Челябинску не нужно. Гораздо эффективнее запустить скоростные легкорельсовые трамваи. Но это вопрос стратегический. И именно в стратегии нужно дать на него ответ», – подчеркнул эксперт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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