Статистика смертности среди ковидных больных на Южном Урале поражает стабильностью

Минздрав Челябинской области сообщил еще о четырех смертях среди зараженных COVID-19. Такой показатель сохраняется уже 6 день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все четверо умерли от хронических заболеваний, коронавирус был сопутствующей инфекцией.

Так, причиной смерти 73-летней женщины стал хронический лимфолейкоз, 61-летний мужчина умер от сахарного диабета с множественными осложнениями и постинфарктного кардиосклероза, 67-летний южноуралец скончался от атеросклеротической болезни сердца, 91-летний – от легочного кандидоза и гипертонии с преимущественным поражением сердца.

За сутки подтверждены 73 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в регионе выявлены 13 тысяч 521 инфицированный, 320 из них скончались.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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