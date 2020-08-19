В челябинском аэропорту таксисты заблокировали выезд для машин

В аэропорту Челябинска утром выросла гигантская пробка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в утренний час пик в челябинском аэропорту на выезде с парковки выросла гигантская пробка, в которой застряли сотни автомобилей.

По информации пресс-службы авиапредприятия, виновниками скопления машин стали таксисты, заблокировавшие выезд. К месту ЧП сотрудники аэропорта вызвали полицию.

Как уточнили на авиапредприятии, это уже не первый случай нарушения общественной безопасности со стороны водителей такси. Пресс-служба аэропорта даже вынуждена была опубликовать на официальном сайте предприятия обращение к автолюбителям с просьбой соблюдать порядок и соблюдать правила парковки, в том числе оплачивать стоянку свыше 15 минут.

Известно, что именно в знак протеста против взимания платы таксисты и блокируют выезд с парковки, делая это уже в третий раз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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