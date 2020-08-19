В Магнитогорске от коронавируса скончался врач

В Челябинской области еще один медик умер от COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, 18 августа скончался врач-оториноларинголог из Магнитогорска.

С 1989 года, сразу после окончания Челябинского государственного медицинского университета и по настоящее время, он проработал в «Центре охраны материнства и детства». Вся его профессиональная жизнь была связана с детской больницей, оказанием экстренной и плановой медицинской помощи маленьким пациентам.

По предварительным данным сопутствующие заболевания серьезно осложнила ковидная пневмония, что и стало причиной смерти.

Челябинск, Виктор Елисеев

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