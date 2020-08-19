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Среда, 19 августа 2020, 10:39 мск

Новости Челябинск

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Число южноуральцев, пострадавших от клещей, превысило 15,5 тысяч человек

Более 15,5 тысяч южноуральцев подверглись нападению клещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 14 августа в медицинские организации региона обратилось 15 тысяч 514 пострадавших от укуса клещей, что на уровне прошлого года (2019 г. – 15 тысяч 334 пострадавших от укуса), в том числе 4 тысячи 264 ребенка.

Зарегистрировано 35 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 26 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

С начала сезона в области исследовано от населения более 8 тысяч 17 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: из них – 27,2% инфицированы боррелиями, 3,2% – моноцитарным эрлихиозом, 0,7% – вирусом клещевого энцефалита, 1,9% – гранулоцитарным анаплазмозом.

С целью предупреждения укусов клещом населения проводится противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха, на текущий период обработано 5597 гектара, в том числе 1166 гектара летних оздоровительных учреждений.

Организация экскурсий, походов, прогулок за пределы территорий загородных оздоровительных учреждений для детей в течение всей оздоровительной компании запрещена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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