Челябинские коммунальщики продолжают необъявленную войну с искусством

В центре Челябинска во второй раз закрасили портрет поэта Бориса Рыжего.

Напомним, портрет был нарисован несколько недель назад на стене дома по улице Свободы, 149, где родился поэт. Это была уже вторая попытка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый рисунок был уничтожен работниками коммунальной организации. Второй раз художники снабдили портрет биографией писателя – в надежде, что хотя бы это убедит коммунальщиков не уничтожать граффити.

Борис Рыжий родился в Челябинске в 1974 году. В 1980 переехал с родителями в Свердловск, ныне Екатеринбург. Здесь он и прожил свою недолгую жизнь.

Стихи начал писать в 14 лет. Впервые опубликовал их в 1992 году. Печатался в ведущих литературных журналах: «Звезда», «Урал», «Знамя», «Арион» и др. Признан многими собратьями по цеху самым талантливым и ярким поэтом своего поколения. Трагически ушел из жизни в 2001 году, не дожив до 27 лет.

Кстати, в 2014 году на доме по улице Свободы, 149 установили мемориальную табличку в память о поэте. Но даже это не спасло граффити: вчера, 18 августа, руководитель челябинского отделения движения «Открытая Россия» Денис Ибрагимов сообщил на своей странице в соцсетях, что портрет вновь закрасили.

Это не первый случай уничтожения художественного граффити в Челябинске. Так, в 2018 году волну возмущений вызвала весьма странная реакция коммунальщиков на инициативу урбанистов и художников, решивших раскрасить серые трансформаторные будки. Горожанам с самого начала полюбились появившиеся на ящиках яркие и оригинальные картины. Но достаточно быстро яркие краски вновь исчезли под слоем новенькой серой краски.

Скандал разгорелся и в 2019 году, когда рекламное агентство закрасило масштабное граффити, изображавшее девушку, встречающую гостей. При этом фирма даже не имела разрешения на размещение на этом доме рекламы.

Теперь коммунальщики упорно закрашивают портрет Бориса Рыжего на доме, в котором он жил с рождения. Причем делается это в разгар фестиваля уличного искусства «Культурные код», весьма помпезно открытого городскими властями 1 августа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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