В Южноуральске введен режим ЧС из-за коммунальной аварии

Из-за аварии на коммунальном коллекторе власти Южноуральска объявили режим чрезвычайной ситуации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 18 августа в администрации Южноуральска прошла внеочередная комиссия в связи с аварией на канализационном коллекторе. Об этом власти сообщили на официальной странице в соцсетях.

По данным коммунальщиков, в коллекторе произошло обрушение грунта. Заместитель главы города по строительству и городскому хозяйству Сергей Клипа рассказал, что коллектор, построенный в период с 1955 года по 1958 год из железобетонных труб, полностью выработал свой ресурс. Система бытовой канализации, обслуживающей микрорайоны с населением около 10 тысяч человек, в которые входят детские сады, школы, социальные объекты, может быть парализована из-за произошедшего обрушения.

Директор ООО «Южноуральский водоканал» Наталья Шарова пояснила комиссии, что одной из причин провала грунта может быть разрушение свода железобетонной канализационной трубы. В случае остановки работы коллектора без системы централизованного водоотведения останутся не только жилые дома, но и промышленные предприятия города, социально-значимые объекты.

В связи с этим единогласным решением комиссии с 8 часов 18 августа введен режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы Челябинской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлен муниципальный уровень реагирования. «Данный режим введен для дальнейших ремонтных работ в установленном порядке, а также не влияет на жизнь горожан», – уточнили в мэрии Южноуральска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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