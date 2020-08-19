Челябинск может оказаться на грани транспортного коллапса. Об этом написал в соцсетях один из сотрудников ООО «ЧелябГЭТ», пожелавший остаться неизвестным.

«Вы говорите, скоро троллейбусы грохнутся. Скажу вам как контактник: пара крупных аварий на линии, и все рухнет вместе с трамваем. Мы уже больше полугода не получали крупных запчастей. Провода нет, секционов нет, пересечений тоже нет. Есть только трос и дельты».

«Новый День» обратился за комментарием к руководству предприятия. В ЧелябГЭТ назвали слова своего сотрудника ложью.

«Запчасти мы покупаем согласно плану ремонтов. Могу вас заверить, что нехватки запчастей у нас нет. Более того, скажу, что никаких проблем, в том числе для контактной сети, мы не ожидаем. Да, контактная сеть изношена, но аварии на ней случаются крайне редко», – заявил первый заместитель директора Александр Портье.

Что касается ремонта контактной сети и рельсов, то его обещают начать в следующем году. «Как вы знаете, ЧелябГЭТ в настоящее время перешел в собственность министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Это ведомство уже анонсировало планы по ремонту, в первую очередь, рельсовых путей. Но и контактную сеть будут также ремонтировать. Аукционы на проведение работ и начало самих работ запланированы на 2021 год, когда минтрансу перейдут полномочия по транспортному снабжению Челябинска», – уточнил представитель руководства перевозчика.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.08.20

В Госдуму внесен законопроект о едином номере для вызова экстренных служб. / В Южноуральске введен режим ЧС из-за коммунальной аварии. / Челябинские коммунальщики продолжают необъявленную войну с искусством. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»