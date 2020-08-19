Почетными гражданами Челябинска станут скульптор и генерал

В Челябинске определились с кандидатурами новых почетных горожан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской Думы, в администрацию города поступили ходатайства по четырем кандидатурам. В результате заседания специальной комиссии были выбраны две кандидатуры, которые были одобрены главой Челябинска.

В этом году звание «Почетный гражданин города Челябинска» предлагается присвоить экс-начальнику ГУВД по Челябинской области, генерал-лейтенанту милиции Юрию Луконину и народному художнику РФ, известному скульптору-монументалисту, автору многочисленных памятников и монументов в Челябинске и области Вардкесу Авакяну.

Как пояснили РИА «Новый День» в мэрии, еще два кандидата было отклонены, так как представили неполные пакеты документов.

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Челябинска» будет принято на заседании городской Думы, которая состоится 25 августа.

Звание «Почетный гражданин города Челябинска» было учреждено 8 сентября 1967 года и традиционно присваивается в День города. Оно стало особой формой поощрения за заслуги перед городом. Память об этих людях хранится в истории Челябинска, данные заносятся на стенд «Почетные граждане города Челябинска», находящийся в фойе здания администрации города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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