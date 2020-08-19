Скоро можно и в кино: власти Южного Урала сняли некоторые ограничения на массовые мероприятия

В Челябинской области объявили об очередном смягчении режима повышенной готовности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений на проведение массовых мероприятий.

С сегодняшнего дня разрешено проведение на территории региона спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.

Мероприятия разрешаются как в помещениях, так и на открытом воздухе. Необходимо обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (в том числе ношение масок, соблюдение социальной дистанции). С учетом размеров помещения, норм социального дистанцирования, а также других требований, на мероприятиях в среднем смогут присутствовать 30-35% человек от расчетной вместимости помещения или сооружения.

Разрешается работа образовательных организаций. Также могут начать функционировать детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и иные аналогичные развлекательные и досуговые заведения.

Снимается ограничение на количество присутствующих лиц при регистрации заключения брака. Отныне органы ЗАГС самостоятельно определяют количество присутствующих в зависимости от вместимости помещений для соблюдения социального дистанцирования.

️С 1-го сентября разрешается работа кинотеатров и кинозалов. У предприятий этого сегмента сферы услуг есть возможность подготовить помещения к выполнению обязательных требований до указанной даты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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