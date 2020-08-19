Ажиотаж: на кресло главы Центрального района Челябинска претендуют десять кандидатов

На должность главы Центрального района заявились десять претендентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального района Челябинска, 18 августа состоялось предварительное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы района.

Решением конкурсной комиссии зарегистрированы и допущены к участию в конкурсе 10 кандидатов: экс-кандидат на пост мэра Челябинска Максим Бакулин, Артем Боровков, Филипп Боровков, лидер Национально-освободительного движения в регионе Сергей Ворончихин, эко-активистка Ирина Гладышева, Виталий Евгеньев, действующий глава района Виктор Ереклинцев, Александр Курочкин, депутат гордумы Владислав Орлов и Иван Фадеев.

Конкурс состоится 21 августа.

Напомним, в настоящее время также проходят конкурсы на посты глав Ленинского и Калининского районах. Однако такого ажиотажа там нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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