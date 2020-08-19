Региональное минэкологии решило забрать под себя лакомый кусок в центре Челябинска

В центре Челябинска областные чиновники решили построить визит-центр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый визит-центр появится в челябинском Саду камней уже в следующем году в рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». Об этом сообщил в своем telegram-канале заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Заказчиком строительства станет миниэкологии региона. «Центр будет представлять площадку для эколого-просветительской работы, развития экологического туризма, а также объединит территории со статусом «Особо охраняемые памятники природы» всего региона», – рассказал чиновник. Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Планируется, что площадь двухэтажного здания мансардного типа составит около 400 квадратных метров.

«Центр станет знаковым объектом для развития экотуризма в области и особо охраняемых территорий, – уверяет замминистра. – Здесь можно будет в интерактивной форме познакомиться со всеми ООПТ региона, побывать на экотропах, не покидая здания. Также здесь будет проводиться эколого-просветительская работа, планируем проводить интересные и полезные лекции, занятия со школьниками, учебу для эковолонтеров. Отсюда будут начинаться экскурсии по экотропам в Челябинском городском бору».

Правда, до ближайшей эко-тропы будущий визит-центр будет отделять несколько километров, которые челябинцам и гостям Южного Урала придется преодолеть по шумным и грязным улицам мегаполиса. Зато недвижимость в центре города – это всегда привлекательно.

Интересно, что территория Сада камней долгое время оставалась фактически заброшенной. Невозможность проведения благоустройства здесь власти Челябинска объясняли тем, что значительная часть земельного участка принадлежит частнику, и с ним никак не удается договориться о принципах взаимодействия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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