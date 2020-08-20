«Защита от 5G-излучения»? Челябинск продолжает зарастать уродливыми заборами

Горожане поймали челябинских чиновников на лжи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока чиновники мэрии бодро рапортуют о начале сноса серых заборов, заполонивших Челябинск, в отдаленных районах города их продолжают устанавливать. Причем уродливые ограждения появляются даже там, где их не предполагают ни логика, ни нормативы. На это обратили внимание общественники-урбанисты.

«Парадокс: правой рукой чиновники снимают заборы в центре, а левой – ставят в Ленинском районе. Причем эти заборы даже не нужны по нормативам! Их ставят просто так – чтобы освоить деньги под каким-то предлогом. Или находят предлог, чтобы перевести деньги тюрьме», – пишет Лев Владов на страницах инициативной группы «Челябинский урбанист» в социальных сетях.

При этом челябинец обращает внимание на невероятную активность, развиваемую в плане благоустройства города исправительной колонией №2. «Может, есть какие-то договоренности с исправительной колонией, которые не могут быть озвучены? – задается вопросом урбанист. – Зайдите на госзакупки, посмотрите контракты ИК-2. Тюрьма заказывает самые разные работы по благоустройству Челябинска! Город отдает тюрьме контракты без конкурса, а она перезаказывает их на конкурсной основе! Это вообще норма?!"

Недоумевают и горожане. «В нескольких метрах от моего дома (в Ленинском) ставят эти уродские заборы, – пишет один из участников интернет-сообщества. – Ладно... в одном месте они хотя бы расположились возле школьной территории. Но еще один забор стоит между пешеходом и простым газоном. По другую сторону от проезжей части». Подтверждают слова челябинца фото, опубликованные под постом, где тротуар отделяет газон в несколько метров, засаженный деревьями (именно деревьями, а не кустами).

Впрочем, некоторые южноуральцы даже пытаются иронизировать. «У меня только одна версия происходящего... Чиновники думают, что сеть из заборов защитит горожан от излучения вышек 5G. И таким образом пытаются нас защитить..." – пишет один из участников обсуждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.08.20

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