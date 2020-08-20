У министра экономики Челябинской области появился второй первый зам

У министра экономики Челябинской области появился второй первый зам: губернатор Алексей Текслер подписал постановление о назначении на эту должность Марины Клочковой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до вчерашнего дня Клочкова была просто заместителем министра и курировала сферы малого и среднего бизнеса, а также потребительского рынка и торговли. Сейчас в сферу ее ответственности входят стратегическое планирование и мониторинг госпрограмм. Ирина Акбашева, ставшая первым замминистра осенью 2019 года, отвечает за развитие территорий и инвестиционное развитие.

Челябинск, Павел Зварзин

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