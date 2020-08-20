Магнитка расскажет о своих инженерах Победы

Магнитогорский металлургический комбинат стал участником международного проекта «Инженеры Победы».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», проект «Инженеры Победы» реализуется в рамках международного фестиваля «От Винта!», действующего под эгидой минпромторга России.

В рамках проекта на портале Национальной электронной библиотеки (оператор – Российская государственная библиотека) создан раздел, на котором размещаются истории предприятий и инженеров, создававших победу в тылу во время Великой Отечественной войны (https://otvinta.rusneb.ru). Участниками проекта уже стали десятки организаций науки и промышленности, в том числе ОСК, «Вертолеты России», АО «Роскартография», ГАЗ, НИТУ «МИСиС», ФГУП ГНЦ РФ «НАМИ» – а также сотни жителей России.

В годы Великой Отечественной специалистам Магнитогорского металлургического комбината (ММК) пришлось буквально «с колес» осваивать технологию выпуска броневой и других военных марок стали. По рекомендации прибывших из Ленинграда ученых комбинат с первых дней войны приступил к выплавке броневой стали дуплекс-процессом. Процесс был новаторским: в нем использовались большегрузные мартеновские печи, в то время как до войны броневую сталь получали только в малотоннажных «кислых» печах. Первую броневую сталь на комбинате выплавили уже 23 июля 1941 года.

Летом 1941 года, пока на комбинате не было толстолистового стана для проката танковой брони, инженеры ММК освоили прокатку бронелиста на блюминге, агрегате, прежде использовавшемся только для обжатия стальных слитков. Риск был огромен – такой практики мировая черная металлургия не знала. Но уже 28 июля первый броневой лист был успешно прокатан на блюминге, и танкостроительные заводы получили металл «Магнитки» на полтора месяца раньше срока, назначенного Государственным комитетом обороны. Боевое крещение первые танки из магнитогорской стали получили уже в боях под Москвой.

Осенью 1941 года ММК вновь совершил революцию в металлургии качественной стали, освоив принципиально новую для всего мира технологию – выплавку броневой стали в большегрузных печах с «основным» подом (без использования дуплекс-процесса). Это позволило серьезно увеличить скорость ее производства. А после прибытия в Магнитогорск оборудования заводов, эвакуированных с запада СССР, ММК ускорил и производство бронелиста: в октябре его выпуск вырос в три раза по сравнению с августом, в декабре – в 7 раз.

Комбинат производил не только броню для танков – в том же 1941-м ММК внедрил и освоил технологию выплавки автоматной, осевой стали, хромистых марок металла. Сортамент производимой продукции постоянно расширялся: была организована отливка из броневой стали башен для танков и бронеколпаков для дотов. Новотокарный и новомеханический цехи начали выпуск корпусов для снарядов и авиационных бомб. За первое же военное полугодие Магнитогорск стал промышленным гигантом, жизненно важным для обороны СССР: в город были направлены 38 эвакуированных предприятий Наркомчермета. 34 из них были размещены непосредственно на территории ММК.

Выдержав огромное напряжение первых месяцев войны, ММК с 1941 по 1945 годы поддерживал высочайший уровень производства, сочетая стабильное перевыполнение плана с модернизацией комбината. За годы войны на ММК были построены две аглоленты, четыре коксовые батареи, две доменные печи, 5 мартеновских печей, броневой стан, среднелистовой «стан 2350», паровоздуходувная станция, группа специальных цехов, удвоились мощности огнеупорного производства. Трест «Магнитострой» строил рекордными темпами и немыслимыми раньше способами: так, монтаж сооружений доменной печи производился укрупненными элементами. Кожух печи собирался целыми поясами весом до 14-19 тонн. До «Магнитки» такой метод нигде раньше не применялся. Он ускорил монтаж в 5 раз.

В 1941 – 1945 годах комбинат выплавил более 1,2 миллиона тонн броневой стали, отгрузил предприятиям танковой промышленности 750 тысяч тонн броневого листа. Половина изготовленных в СССР за это время танков Т-34 была построена из металла ММК, а броня для тяжелых танков и мощных самоходных установок изготавливалась в годы Великой Отечественной исключительно Магнитогорским металлургическим комбинатом. Из металла «Магнитки» был отлит каждый третий снаряд для действующей армии.

Металлурги, начиная с директора ММК Григория Носова и заканчивая рядовыми сотрудниками, работали на пределе возможностей. В военных условиях на комбинате трудилось большое количество женщин (к примеру, на начало 1943 года они составляли 38,5% трудового коллектива) и подростков (за годы войны школы ФЗО подготовили для ММК и треста «Магнитострой» около 27 тысяч квалифицированных работников). «За образцовое выполнение заданий Государственного комитета обороны по обеспечению военной промышленности качественным металлом» коллектив предприятия был награжден орденом Ленина (1943 год) и орденом Трудового Красного Знамени (1945 год).

«Такие образовательные проекты как «Инженеры Победы» очень важны для сохранения истории нашей страны, и мы в Магнитогорске – городе трудовой доблести – рады принять в нем участие. Великая Победа 1945-го года стала возможна, в том числе, благодаря сотням тысяч людей, которые трудились в тылу и отдавали все силы, чтобы обеспечить Красную армию лучшим оружием для борьбы с захватчиками. На ММК об этом хорошо помнят – в годы войны Магнитка стала одним из главных арсеналов СССР. Металлурги ММК стремительно осваивали новые технологии, перевыполняли план, и сделали все, чтобы приблизить победу над врагом. Это – их победа, и подвиг Магнитки никогда не будет забыт», – заверил генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.08.20

У министра экономики Челябинской области появился второй первый зам. / «Защита от 5G-излучения»? Челябинск продолжает зарастать уродливыми заборами. / Суд отказал партии «Яблоко» в удовлетворении иска к Избирательной комиссии Челябинской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»