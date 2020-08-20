В Челябинской области от коронавируса умер 26-летний мужчина

Министерство здравоохранения Челябинской области сообщили о смерти от коронавируса 26-летнего мужчины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще трое зараженных ковидом, умерли от других причин: 63-летняя женщина – от ишемической кардиомиопатии и мелкоочагового кардиосклероза; 56-летний южноуралец – от постинфарктного кардиосклероза, 85-летний мужчина – от хронической обструктивной болезни легких и эмфиземы.

За сутки в регионе подтверждены 75 новых случаев коронавирусной инфекции. Это первый откат с 8 августа – в течение последних 11 дней сообщалось о планомерном снижении показателей. Вчера, например, говорилось о 73 подтвержденных случаях.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 13 тысяч 596 инфированных, 326 из них скончались.

Челябинск, Павел Зварзин

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