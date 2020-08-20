Коронавирус действует: отменен Кубок губернатора Челябинской области по хоккею

В Челябинской области отменили Кубок губернатора по хоккею.

Как сообщили РИА «Новый День» в ХК «Трактор», решение принято в связи с отказом нескольких гостевых команд, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом. Кроме того, первичный положительный анализ на COVID-19 зафиксирован и у нескольких игроков «Трактора».

Поскольку через две недели должен стартовать регулярный чемпионат КХЛ, клубы, участвующие в кубке губернатора, приняли коллегиальное решение минимизировать риски: во избежание вспышек коронавирусной инфекции в командах до начала первенства будут максимально ограничены контакты игроков, тренеров и персонала.

Челябинск, Павел Зварзин

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