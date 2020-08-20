Супруги-южноуральцы скончались с разницей в три дня

Жительница Челябинской области умерла в очереди на КТ, ее муж – в больнице через три дня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сын супругов-южноуральцев требует проведения расследования после смерти своих родителей. По словам молодого человека, из-за сложностей с диагностикой, родители не смогли получить своевременного лечения.

Как рассказал молодой человек, его мать, жительница Карталинского района, почувствовала недомогание 30 июля: у 48-летней женщины поднялась температура, появились слабость и кашель. При этом было известно, что ее начальник лежал в больнице с двусторонней пневмонией. Пришедший к женщине врач посоветовал принимать противовирусный препарат.

Родственники едва ли не с первого дня отмечали у матери симптомы коронавирусной инфекции. Но так как врач не выписал направления, КТ ей делать не стали, а брать анализ на COVID-19 и вовсе отказывались. Лишь через несколько дней у женщины взяли кровь на антитела с отрицательным результатом.

К тому времени заболел ее 49-летний супруг. Врач-терапевт решил, что у мужчины обычная ОРВИ.

«С каждым днем маме и папе становилось хуже. С 3 августа маме начали делать капельницы с антибиотиками и препаратами от диабета. Состояние ее не улучшалось. 7 августа мама почувствовала себя чуть лучше, температура спала до 37 градусов, а сахар, который до этого был 23-27, упал до 16, – цитирует 74.ru молодого южноуральца. – А на следующий день, 8 августа, маме резко стало хуже – у нее появилась одышка, было тяжело дышать, она почти не могла встать с кровати. Мы вновь обратились к врачу, но, описав ей состояние мамы, услышали в ответ: «У нее обычный бронхит, просто у нее такой сахар, никогда такого не было». На слова, что мама задыхается, врач нам сказала, что все это от высокого сахара в крови. В итоге маме лишь поставили капельницу, но легче ей от этого не становилось. К вечеру она почти не могла говорить, только шепотом и с трудом. Мы начали обзванивать всех знакомых врачей, чтобы ее увезли в больницу. Но ее никуда не принимали. Лечащий врач лишь пообещала на скорой увезти ее на компьютерную томографию в Варненский район. Утром папа, не дожидаясь скорой, сам повез маму в больницу. При этом он сам был в плохом состоянии».

В очереди на КТ женщине стало плохо, она потеряла сознание. Только после этого ее увезли в реанимацию, но спасти не смогли – 9 августа женщина скончалась. Тогда взяли анализ на коронавирус у ее супруга. Он оказался положительным. КТ показала 90%-ное поражение одного легкого и 85%-ное – другого. Но после этого мужчина вернулся на своей машине домой, откуда его уже на «скорой» госпитализировали в больницу Магнитогорска. Здесь он и скончался 12 августа.

При этом с обследованием 12-летней дочери супругов медики, по словам молодого человека, тоже не торопились. «К моей 12-летней сестре, которая жила с родителями, даже не приехали на осмотр. Лишь после обзвона всех, кого только можно было, ее отправили на КТ и сделали мазок», – возмущается южноуралец.

Молодой человек уже направил жалобы на действия врачей в Роспотребнадзор, минздрав региона и прокуратуру. Кроме того, с требованием наказать медиков он обратился в администрации губернатора Челябинской области и президента России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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