В Златоусте второй раз за полторы недели обваливается потолок в одном и том же доме

В многострадальном здании в Златоусте снова рухнул потолок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь о доме по улице Тургенева, 3, в последнее время буквально прописавшемся в информационной повестке.

Несмотря на упорное нежелание чиновников местной мэрии признавать, что проживание в разрушающемся здании опасно (в администрации настаивают, что износ дома составляет всего 38%), за последние полмесяца оно уже дважды опровергало их позицию. Так, в первой декаде августа часть потолка упала на голову 6-летнего мальчика, направившегося в ванную комнату.

Впрочем, это не заставило чиновников пересмотреть свои оценки: в мэрии заявили, «что в этом нет ничего страшного, поскольку ребенок серьезно не пострадал», – пишут на своей страницы в соцсетях активисты движения «Гражданский патруль» в Златоусте.

На нынешней неделе дом вновь напомнил о себе. «Новое обрушение произошло на днях. На сей раз потолок упал в месте общего пользования, которое служит жильцам кухней. Чиновники напирают на то, что в доме много должников, однако не поясняют, что делать тем, у кого нет коммунальных долгов», – отмечают общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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