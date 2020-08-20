В Челябинске теплоснабжающую компанию наказали за затянувшуюся опрессовку

В Челябинске теплоснабжающую компанию оштрафовали за срыв сроков подачи воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района областного центра провело проверку соблюдения прав граждан на получение коммунальных услуг.

Установлено, что с 19 мая по 2 июня в Челябинске проводился первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Вместе с тем, после включения в работу тепловых сетей по завершении опрессовки на них были выявлены повреждения, что не позволило возобновить горячее водоснабжение в установленные законом сроки в 11 многоквартирных жилых домах и организациях, расположенных в Советском районе Челябинска.

В период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток, напомнили в прокуратуре. Однако жители не получали услуги еще от 3 до 14 дней по истечении разрешенного времени.

По результатам проверки прокурором в отношении АО «УСТЭК – Челябинск» возбуждено дело об административном правонарушении. Компанию оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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