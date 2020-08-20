В пригороде Челябинска задержали замдиректора частного лагеря, подозреваемого в педофилии

Полиция задержала по подозрению в педофилии замдиректора детского лагеря, расположенного под Челябинском.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», силовики нагрянули в частный детский лагерь, расположенный в Каштакском бору, в среду, 19 августа. Они задержали заместителя директора по безопасности, совмещающего также должность руководителя медицинского пункта.

Известно, что на приставания сотрудника учреждения пожаловались родителям трое подростков в возрасте от 13 до 16 лет. По словам мальчиков, мужчина трогал их.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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