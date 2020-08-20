В Челябинске фирме, приравнявшей День Победы к скидке на пельмени, грозит крупный штраф

Челябинские антимонопольщики признали ненадлежащей рекламу с использованием памятных дат Великой Отечественной войны.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», реклама сети магазинов «ТарКо-Ферма» со сведениями: «1941-1945. В честь Дня Победы. 1945 год – скидка на пельмени 45%, 9 мая – скидка на мясо 9%, 75 лет – шаурма по 75 руб.» распространялась в интернете.

На нее пожаловалась жительница Челябинска, указавшая на ненадлежащее использование в рекламной акции памятных дат Великой Отечественной войны.

Реклама была вынесена на обсуждение членов экспертного совета по применению законодательства о рекламе при Челябинском УФАС России. Большинство членов совета согласились с позицией горожанки.

«Челябинское УФАС России признало, что реклама ООО «ТарКо-Ферма» противоречит требованиям закона о рекламе и выдало предписание о прекращении её распространения», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении фирмы будет возбуждено дело об административном правонарушении. За нарушение требований рекламного законодательства компании грозит штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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