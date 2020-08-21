В Челябинске иномарка рухнула в траншею, подготовленную коммунальщиками

В Челябинске водитель легковушки не заметил на своем пути траншею.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в четверг, 20 августа, в 23:50 в Тракторозаводском районе Челябинска.

У дома по улице Героев Танкограда, 42, 22-летний водитель автомобиля «Мазда Капелла» совершил съезд в траншею). В результате происшествия молодой человек получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение с травмой головы.

За прошедшие сутки на территории областного центра зарегистрировано 52 дорожно-транспортных происшествия, в 3 из которых пострадали люди. Всего за 20 августа сотрудники ГИБДД выявили на магистралях города 506 нарушений правил дорожного движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.08.20

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