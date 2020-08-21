Челябинцы не верят в эффективность вступительных испытаний в вузы в онлайне

Большинство жителей Челябинска уверены, что онлайн-формат не дает адекватной оценки знаний абитуриентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подавляющее большинство челябинцев высказали недоверие к результатам вступительных испытаний в вузы, проводимых в онлайн формате. Таковы результаты исследования, проведенного социологами Челябинского филиала РАНХиГС.

«На этой неделе вузы страны завершают прием документов от абитуриентов, не сдающих дополнительные для поступления экзамены, – напомнили исследователи. – Учитывая, что в этом году из-за пандемии коронавируса мы все пребываем в несколько иной социальной реальности, интернет-технологии и дистанционные формы приема документов и вступительных испытаний в учебные заведения становятся важным и, возможно, даже жизненно необходимым механизмом».

Эта приемная кампания как для учебных заведений, так и для абитуриентов действительно стала особенной, учитывая число заявлений, поданных через интернет. Так, например, на сайт госуслуг прислано свыше 40 тысяч заявок. Учебные заведения вместе с абитуриентами впервые пробовали не только новый формат подачи документов, но и вступительных испытаний на все образовательные программы: от бакалавриата до аспирантуры, но при этом часть вузов ограничивались портфолио, другая – открытыми вопросами, а третья – видео-собеседованием. Вузы сами решали, какие вступительные экзамены провести очно, но министерство образования и науки рекомендовало максимально придерживаться удаленного формата.

Социологи лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС поинтересовались у челябинцев о том, как оценивают знания абитуриентов вступительные испытания в вузах, проводимые в онлайн-формате, и насколько такие испытания эффективны в сравнении с проводимыми в очной форме.

Позитивно новый формат поступления воспринимают немногие: лишь 8,7% опрошенных отметили, что вступительные испытания в вузах, проводимые в онлайн формате, позволяют лучше оценить знания абитуриентов, чем проводимые в очной форме. В данной группе чаще представлены респонденты в возрасте 18-24 и 25-44 лет, по социальному положению – индивидуальные предприниматели и руководители организаций.

Каждый десятый респондент (10,3%) отметил, что онлайн-формат вступительных испытаний в плане проверки знаний абитуриентов равнозначен испытаниям, проводимым в очной форме. Так чаще отвечают молодые респонденты в возрасте 18-24 лет, по роду занятий – студенты, индивидуальные предприниматели и руководители организаций, а также высокообеспеченные горожане.

Большинство жителей Челябинска (64%) уверены, что вступительные испытания в вузах, проводимые в онлайн-формате, позволяют хуже оценить знания абитуриентов, чем проводимые в очной форме. Чаще остальных этот вариант ответа выбирали респонденты с высшим образованием, по социальному положению – работники бюджетных организаций.

Еще 17% опрошенных затруднились ответить на заданный социологами вопрос. Отметим, что чаще остальных этот вариант ответа выбирали респонденты с высшим образованием, по социальному положению – работники бюджетных организаций. Среди них чаще представлены респонденты в возрасте старше 60 лет, по социальному статусу – неработающие пенсионеры, а также малообеспеченные горожане.

Челябинск, Виктор Елисеев

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