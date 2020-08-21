В Челябинской области от коронавируса умерла молодая женщина

В Челябинской области от коронавируса умерла 34-летняя женщина. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще трое зараженных скончались от других причин, ковид был сопутствующей инфекцией.

Так, женщины 63 и 88 лет умерли от гипертонической болезни с поражением сердца и почек, 84-летняя женщина – от хронической обструктивной болезни легких.

За сутки в Челябинской области подтверждены 73 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе выявлены 13 тысяч 669 инфицированных, 328 из них скончались.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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