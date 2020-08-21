Челябинцев позвали на акцию в поддержку Навального

В Челябинске пройдет акция в поддержку Алексея Навального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция протеста назначена на вечер пятницы, 21 августа.

Напомним, вчера, 20 августа, оппозиционный политик Алексей Навальный был снят с самолета и экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу Омска. В настоящее время он находится в реанимации в состоянии комы.

Сторонники оппозиционера уверены, что его отравили. «Мы требуем расследования и наказания виновных. Требуем организовать нормальное лечение, допустить врача Алексея. Требуем открытости и прозрачности, также достоверных данных о состоянии Навального», – пишут на своей странице в соцсетях представители движения «Весна» в Челябинске, инициировавшие проведение акции протеста.

Они приглашают челябинцев поддержать Алексея Навального, приняв участие в акции, начало которой запланировано на 18:00 пятницы, 21 августа, на пересечении улиц Кирова и Коммуны.

Горожанам предлагают купить чай в бумажном стаканчике и написать, по желанию, фразу в поддержку Навального, требование о возбуждении уголовного дела на отравителей и организации нормального лечения политика.

«В 18:00 оставьте стаканчик на перекрестке улиц Кирова и Коммуны», – призывают инициаторы акции.

Впрочем, далеко не все челябинцы оценили креатив сторонников оппозиционного политика. «А кто их потом убирать будет? У нас и так с мусором и экологией проблемы», – пишет один из горожан под призывом к участию в акции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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