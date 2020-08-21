Экс-глава южноуральского села заплатит полмиллиона рублей за контракт, не обеспеченный деньгами

Суд обязал бывшего главу села в Челябинской области возместить ущерб бюджету на полмиллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд бывшего главу Янгельского сельского поселения возместить полумиллионный бюджету, причиненный в результате неэффективного расходования средств.

По информации надзорного ведомства, в 2012 году глава села подписал контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Газоснабжение поселка Новоянгельский» на сумму более 2,4 миллиона рублей. При этом средств на полную оплату услуг подрядчика в бюджете поселения не было.

В итоге, своевременно рассчитаться по контракту власти Янгельского сельского поселения не смогли, и подрядчик обратился в арбитражный суд Челябинской области с иском о взыскании средств. Суд удовлетворил исковые требования предпринимателя, взыскав с муниципалитета сумму основного долга и неустойку.

В сентябре 2018 года из бюджета села выплатили требуемые бизнесменом суммы, а также судебные издержки. После этого прокурор Агаповского района обратился в суд с иском к бывшему главе Янгельского поселения о взыскании с него в порядке регресса ущерба в размере 490,5 тысяч рублей, причиненного его незаконным решением.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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