Экс-завхоз челябинской больницы, обвиняемый в вымогательстве 4 миллионов, останется под стражей

Заместитель главврача челябинской больницы, обвиняемый в вымогательстве многомиллионной взятки, останется в СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня была рассмотрена апелляционная жалоба защиты бывшего заместителя главного врача ОКБ №3 в Челябинске Алексея Неверова.

Напомним, мужчину задержали 25 апреля этого года по подозрению в получении от представителя ООО «ГК Абсолютные системы» взятки в 165 тысяч рублей за помощь в победе в аукционе на замену лифтового хозяйства и подписание акта приемки части выполненных работ. Кроме того, у этой же компании вымогали 3,8 миллиона рублей.

26 апреля Центральный районный суд избрал в качестве меры пресечения бывшему замглавврача по хозяйственным вопросам меру пресечения в виде заключения под стражу, которая продлялась впоследствии несколько раз. 5 августа эта же судебная инстанция вновь продлила содержание челябинца под стражей, на сей раз до 9 октября. Это решение и оспорил адвокат обвиняемого в получении взятки в крупном размере и получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством.

Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и избрать в отношении Неверова более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако судья Челябинского областного суда отклонил апелляцию.

Постановление вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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