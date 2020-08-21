На Южном Урале режим ограничений продлили до 6 сентября

В Челябинской области продлен режим повышенной готовности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, распоряжение о продлении режима повышенной готовности подписал губернатор региона Алексей Текслер.

Согласно документу, режим повышенной готовности продлен до 6 сентября 2020 года.

Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение дает возможность продления больничных листов данной возрастной категории.

Вместе с тем, 19 августа областные власти объявили об очередном смягчении режима ограничений.

Так, с 19 августа разрешено проведение на территории региона спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.

Мероприятия разрешаются как в помещениях, так и на открытом воздухе. Необходимо обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (в том числе ношение масок, соблюдение социальной дистанции). С учетом размеров помещения, норм социального дистанцирования, а также других требований, на мероприятиях в среднем смогут присутствовать 30-35% человек от расчетной вместимости помещения или сооружения.

Разрешается работа образовательных организаций. Также могут начать функционировать детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и иные аналогичные развлекательные и досуговые заведения.

Снимается ограничение на количество присутствующих лиц при регистрации заключения брака. Отныне органы ЗАГС самостоятельно определяют количество присутствующих в зависимости от вместимости помещений для соблюдения социального дистанцирования.

️С 1-го сентября разрешается работа кинотеатров и кинозалов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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